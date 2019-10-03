СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-03T14:45:01+03:00

В Салехарде отметят Всероссийский день ходьбы, чтобы продлить жизнь Фото: pixabay.com

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Главной площадкой Всероссийского дня ходьбы на Ямале станет Салехард. «Выйди на улицу и продли свою жизнь» - под таким девизом страны мира ежегодно участвуют в этой акции.

В столице региона День ходьбы состоится 5 октября. Старт пешей прогулки дадут в 12:00 от площади музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского.

Как сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, всем желающим принять участие в масштабном проекте необходимо получить значок участника, закрепить его на груди и любым способом преодолеть необходимый участок. Допускается быстрая ходьба, скандинавская ходьба, езда на велосипеде, самокате, езда на коляске с родителями, взявшись за руки с любимым человеком. По завершению дистанции участники получают памятные призы с логотипом Всероссийского дня ходьбы и бутылочку чистой воды от организаторов.

В муниципальных образованиях автономного округа Всероссийский день ходьбы проходит с 20 сентября по 06 октября.

Олимпийский совет ЯНАО приглашает всех желающих поддержать акцию и выйти на старт.

ИСТОЧНИК KP.RU