2019-10-03T14:15:09+03:00
Происшествия

Ямальские полицейские поймали серийного мошенника

Афериста, выманившего у ямальцев больше 80 тысяч рублей, задержали в Нижнем Тагиле
Анна Полякова
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Ямальские полицейские поймали серийного мошенника Фото: 89.мвд.рфЯмальские полицейские поймали серийного мошенника Фото: 89.мвд.рф
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Ямальские полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в совершении серии мошенничеств. С апреля по сентябрь злоумышленник на сайте «ВКонтакте» выманил у ямальцев более 85000 рублей. Он использовал дубликаты страниц друзей своих жертв.

Подозреваемым оказался ранее судимый уроженец Курганской области, 1991 года рождения. Его задержали в Нижнем Тагиле Свердловской области.

При нем обнаружены и изъяты именно сотовый телефон, банковские карты, которые использовались для совершения интернет-мошенничества.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено 23 апреля 2019 года. С фигуранта взяли подписку о невыезде. Задержанный дал признательные показания, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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