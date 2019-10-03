На Ямале подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек
В Новом Уренгое завершились окружные соревнования по автомногоборью среди юношей и девушек.
В газовую столицу съехались 24 представителя шести городов и посёлков округа в возрасте от 14 до 17 лет.
Юные автолюбители в течение трёх дней демонстрировали технику вождения, знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Несмотря на возраст, ребята хорошо умеют управлять автомобилем и уверенно чувствуют себя за рулём.
Ребята успешно прошли все испытания. В результате лидерами стали автолюбители из Ноябрьска, Муравленко, и Тарко-Сале. Лучшим предстоит представлять Ямал на всероссийском уровне.
Также ноябрьские участники показали лучший общекомандный результат. Кроме того, Вячеслав Шаповалов – тренер, подготовивший команду-победителя – отмечен судьями как лучший тренер.
ИСТОЧНИК KP.RU