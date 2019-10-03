2019-10-03T13:13:23+03:00
Общество

На Ямале подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек

Команда из Ноябрьска будет представлять Ямал на всероссийском уровне
Анна Полякова
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В Новом Уренгое подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое подвели итоги автомногоборья среди юношей и девушек Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое завершились окружные соревнования по автомногоборью среди юношей и девушек.

В газовую столицу съехались 24 представителя шести городов и посёлков округа в возрасте от 14 до 17 лет.

Юные автолюбители в течение трёх дней демонстрировали технику вождения, знание правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Несмотря на возраст, ребята хорошо умеют управлять автомобилем и уверенно чувствуют себя за рулём.

Ребята успешно прошли все испытания. В результате лидерами стали автолюбители из Ноябрьска, Муравленко, и Тарко-Сале. Лучшим предстоит представлять Ямал на всероссийском уровне.

Также ноябрьские участники показали лучший общекомандный результат. Кроме того, Вячеслав Шаповалов – тренер, подготовивший команду-победителя – отмечен судьями как лучший тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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