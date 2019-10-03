2019-10-03T12:46:35+03:00
Происшествия

Гыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию

После ссоры соседи помирились
Анна Полякова
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Гыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию Фото: yanao.ruГыданского тундровика, напавшего с ножом на соседа по чуму, отправили в колонию Фото: yanao.ru
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Жителю Гыданской тундры, ранившему соседа по чуму ножом, зачитали приговор. Ссора оленеводов 19 июля 2018 года закончилась криминалом.

Это произошло недалеко от фактории Матюй-Сале Тазовского района. Пьяный 25-летний местный житель, вспомнив старые обиды, отправился в соседний чум, чтобы разобраться с племянником соседа. Там он затеял ссору и ударил 17-летнего юношу пустой бутылкой по руке. От удара бутылка разбилась, и осколки поранили руку парня.

Разгневанный сосед вернулся в свой чум. Распив еще одну бутылку водки, мужчина вновь наведался в этот же чум, прихватив с собой нож. Хозяева пытались отобрать у него оружие, которым он угрожал юноше, высказывая претензии.

Завязалась борьба мужчины упали на пол, где гость ножом порезал юношу по ноге и руке. После этого мужчина убежал в тундру и вернулся в свой чум через несколько дней.

Сотрудники санавиации госпитализировали в медучреждение пострадавшего. Ранения оценили, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Во время предварительного следствия мужчина раскаялся и помирился с соседом, кроме того, он активно способствовал следствию в раскрытии совершенного преступления. Его отправили на 1 года 10 месяцев в исправительную колонию общего режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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