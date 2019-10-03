В двух детсадах Приуральского района сотрудникам не доплатили 2 миллиона рублей
После вмешательства прокуратуры сотрудники двух детских садов Приуральского района получили недоначисленные 2 миллиона рублей. О происшествии стало известно, когда в прокуратуру поступило коллективное обращение работников двух дошкольных образовательных учреждений о нарушении трудовых прав.
Ведомство провело проверку. В результате выяснилось, что вопреки положениям трудового законодательства заявителям на протяжении 2017 года зарплата выплачивалась без учета районного коэффициента и процентной надбавки, предусмотренной за труд в районах Крайнего Севера.
В интересах 48 работников прокуратура направила в суд два исковых заявления о взыскании с учреждений недоначисленных денег. Кроме того, руководство должно было компенсировать и моральный вред. Иск на общую сумму более 2 миллионов рублей судами были удовлетворены.
Теперь деньги сотрудникам учреждений выплачены в полном объеме, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU