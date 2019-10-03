2019-10-03T11:45:32+03:00
Общество

Градоначальник Ноябрьска встретился у костра с поисковиками отряда «Виталис»

Ребята рассказали об экспедициях «Вахта Памяти»
Анна Полякова
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Градоначальник Ноябрьска встретился у костра с поисковиками Фото: Администрация НоябрьскаГрадоначальник Ноябрьска встретился у костра с поисковиками Фото: Администрация Ноябрьска
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Временно исполняющий полномочия главы администрации Ноябрьска Алексей Романов побывал в гостях у поисковиков. Разговор шел у костра.

Участники сводного поискового отряда «Виталис», который базируется в микрорайоне Вынгапуровский поделились впечатлениями от экспедиций «Вахта Памяти», в которых отряд участвует с 2006 года.

За это время собрана внушительную коллекцию экспонатов, которые привозят с мест проведения раскопок.

Также экспозиция комнаты Боевой Славы пополняется фото и видеоматериалами. За время участия ребят в «Вахте памяти» были перезахоронены с почестями останки 596 бойцов Красной Армии, погибших на территории Тверской области. Установлен поименный список воинов, сообщает администрация Ноябрьска.

- Продемонстрировали ребята и отличную физическую подготовку. Полосу препятствий они преодолевают с легкостью. Есть в арсенале отряда свое оборудование, которое помогает в поисковых экспедициях. Спасибо за экскурсию, было интересно и познавательно, - написал Алексей Романов на своей странице в Инстаграм.

Уже в субботу, наши поисковики «Виталис» и «Северный корпус» отправятся на межрегиональные поисковые сборы в город Чебаркуль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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