2019-10-03T11:16:33+03:00
Общество

Ямальцам раздадут памятки по профилактике правонарушений

Анна Полякова
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Ямальцам раздадут памятки по профилактике правонарушений Фото: yanao.ruЯмальцам раздадут памятки по профилактике правонарушений Фото: yanao.ru
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Жителям Ямала вручат брошюры и памятки с информацией о профилактике правонарушений. В буклетах рассказывается о признаках поддельных денежных банкнот, необходимости соблюдения ПДД, методах тестирования школьников на потребление наркотиков и психоактивных веществ.

Также в полиграфической продукции представлена важная информация для иностранных граждан и родителей, чьи дети имеют доступ в интернет. Слоганы и картинки в буклетах призывают к здоровому образу жизни и противодействию терроризму.

Увидеть её смогут жители всех муниципалитетов региона уже в ближайшее время. Сотрудники полиции будут распространять памятки и буклеты во время проведения различных акций, а также в поездах, на вокзалах и аэропортах.

Мероприятие проводится в рамках подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в ЯНАО» госпрограммы ЯНАО «Безопасный регион» на 2014-2024 годы» и направлено на устранение причин и условий, способствующих возможному росту числа правонарушений в субъекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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