В Ноябрьске открыли сквер Равных возможностей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-03T11:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске появился еще один уютный и красивый уголок. Год назад появилась идея благоустроить лесной массив у здания управления соцзащиты, чтобы льготным категориям населения, людям с ограниченными возможностями здоровья, мамам с колясками было комфортно гулять и приходить в офис.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования после общественных обсуждений инициатор проекта Борис Сычев получил финансовую поддержку и принялся за дело.

Теперь здесь благоустроенная парковая зона - широкие дорожки с тактильной плиткой, специальные лавочки для опорников, вход со стороны дороги огорожен забором, расширена парковка для машин, установлены фонари, сообщает администрация города.

- Более 500 человек приходит в управление соцзащиты каждый день, - рассказывает начальник ведомства Елена Калинина. - Для нас появление такого сквера - Равных возможностей очень важно. Особенно приятно видеть, как людям нравится здесь ходить, и это радует вдвойне.

ИСТОЧНИК KP.RU