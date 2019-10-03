В Ноябрьске открыли сквер Равных возможностей
В Ноябрьске появился еще один уютный и красивый уголок. Год назад появилась идея благоустроить лесной массив у здания управления соцзащиты, чтобы льготным категориям населения, людям с ограниченными возможностями здоровья, мамам с колясками было комфортно гулять и приходить в офис.
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования после общественных обсуждений инициатор проекта Борис Сычев получил финансовую поддержку и принялся за дело.
Теперь здесь благоустроенная парковая зона - широкие дорожки с тактильной плиткой, специальные лавочки для опорников, вход со стороны дороги огорожен забором, расширена парковка для машин, установлены фонари, сообщает администрация города.
- Более 500 человек приходит в управление соцзащиты каждый день, - рассказывает начальник ведомства Елена Калинина. - Для нас появление такого сквера - Равных возможностей очень важно. Особенно приятно видеть, как людям нравится здесь ходить, и это радует вдвойне.
ИСТОЧНИК KP.RU