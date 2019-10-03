Глава Ямала выступил на Российской энергетической неделе

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-03T10:11:05+03:00

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На Российской энергетической неделе в Москве с докладом выступил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. На панельной сессии «К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли» глава региона рассказал о ямальских энергетических проектах, развитии социальной инфраструктуры, а также о соблюдении экологического баланса.

Он подчеркнул, что на Ямале сосредоточено более 65% российских запасов газа, более 22% мировой запасов. Как будет развиваться отрасль, - ключевой для региона вопрос. В первую очередь, важен социальный и экологический срез. Глава региона отметил, что перед отраслью сейчас стоит ряд вызовов, связанных с необходимостью отслеживания состояния вечной мерзлоты. По поручению президента сейчас создается Западно-Сибирский научный центр, куда войдут все крупнейшие компании-недропользователи, ведущие научные учреждения.

- И в таком составе мы будем наблюдать за состоянием мерзлоты. Пока рисков мы не видим. Но необходимо интенсивно наблюдать и внедрять новые технологические решения, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Губернатор также рассказал о социальных проектах, которые реализуются в округе при поддержке крупных компаний. В рамках программ сотрудничества в округе строятся жилые дома, школы, спортивные комплексы, оказывается поддержка коренному населению.

ИСТОЧНИК KP.RU