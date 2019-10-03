В Ноябрьске пьяный мужчина насмерть забил свою сожительницу

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-03T09:45:59+03:00

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Жителя Ноябрьска обвиняют в убийстве женщины. На него завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

В СУ СКР по ЯНАО рассказали, что ночью 26 сентября, по версии следствия, пьяный 37-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта разъяренный ноябрянин жестоко избил женщину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

Обвиняемого заключили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU