В Ноябрьске пьяный мужчина насмерть забил свою сожительницу
Жителя Ноябрьска обвиняют в убийстве женщины. На него завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
В СУ СКР по ЯНАО рассказали, что ночью 26 сентября, по версии следствия, пьяный 37-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Во время конфликта разъяренный ноябрянин жестоко избил женщину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.
Обвиняемого заключили под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU