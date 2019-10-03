В Тарко-Сале пройдет ярмарка тюменских сельхозпроизводителей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-03T09:31:31+03:00

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Тюменские аграрии порадуют таркосалинцев продукцией собственного производства. Очередная ярмарка свежих продуктов «Тюменская осень-2019» начнет работу 4 октября. Выездная торговля расположится на площади у торгового дома «Русь» и будет проходить два дня.

Жители и гости райцентра также смогут приобрести разнообразную свежую продукцию. Им предложат большой ассортимент молочной, мясной и рыбной продукции, сыры, изготовленные по итальянским технологиям, яйца и растительное масло, мед и дикоросы, чай, сладости и другие продукты.

Напомним, выездные ярмарки лучших тюменских сельхозпроизводителей проводятся на Ямале весной и осенью с 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU