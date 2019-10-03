В Приуральском районе браконьеры нарыбачили на полмиллиона рублей
В Приуральском районе 14 сентября правоохранители задержали двоих браконьеров, которые на реке Обь незаконно рыбачили.
Ими оказались двое местных жителей, которые с помощью лесковых сетей, добыли 118 особой рыбы предположительно видового состава «нельма» и «чир».
Ихтиологическая экспертиза подтвердила догадку полицейских. Найденная рыба запрещена к вылову на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна Российской Федерации.
В результате незаконных действий злоумышленников путем незаконной добычи (вылова) причинен
Материальный ущерб, который нанесли браконьеры, более 450 тысяч рублей - оценивается как особо крупный размер.
На ямальцев завели уголовное дело о «Незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов». Наказанием для них может стать лишения свободы на срок до 5 лет. С подозреваемых взяли подписки о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU