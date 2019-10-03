2019-10-03T09:23:29+03:00
Происшествия

В Приуральском районе браконьеры нарыбачили на полмиллиона рублей

Их могут лишить свободы на 5 лет
Анна Полякова
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В Приуральском районе браконьеры нарыбачили на полмиллиона рублей Фото: 89.мвд.рфВ Приуральском районе браконьеры нарыбачили на полмиллиона рублей Фото: 89.мвд.рф
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В Приуральском районе 14 сентября правоохранители задержали двоих браконьеров, которые на реке Обь незаконно рыбачили.

Ими оказались двое местных жителей, которые с помощью лесковых сетей, добыли 118 особой рыбы предположительно видового состава «нельма» и «чир».

Ихтиологическая экспертиза подтвердила догадку полицейских. Найденная рыба запрещена к вылову на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна Российской Федерации.

В результате незаконных действий злоумышленников путем незаконной добычи (вылова) причинен

Материальный ущерб, который нанесли браконьеры, более 450 тысяч рублей - оценивается как особо крупный размер.

На ямальцев завели уголовное дело о «Незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов». Наказанием для них может стать лишения свободы на срок до 5 лет. С подозреваемых взяли подписки о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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