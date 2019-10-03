2019-10-03T09:08:24+03:00
Экономика

На Ямале назовут победителей конкурса бизнес-проектов «Своё дело»

В финальном этапе регионального проекта участвуют предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет
Анна Полякова
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На Ямале назовут победителей конкурса бизнес-проектов «Своё дело» Фото: pixabay.comНа Ямале назовут победителей конкурса бизнес-проектов «Своё дело» Фото: pixabay.com
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Участники молодёжного конкурса «Своё дело» 3 и 4 октября защищают свои бизнес-проекты в правительстве ЯНАО. В финальном этапе регионального проекта - предприниматели в возрасте от 18 до 30 лет.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В этом году претендентами были 92 ямальца. 70 из них стали слушателями образовательной программы, по результатам которой разработали собственные бизнес-проекты.

К защите допущено 42 проекта молодых бизнесменов из Салехарда, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, а также из Тазовского и Пуровского районов.

- Благодаря образовательному этапу они смогли улучшить качество своих проектов и теперь для них наступил самый важный момент – личная презентация перед конкурсной комиссией, – рассказывает Светлана Гусева, директор департамента экономики ЯНАО.

Экспертам тоже предстоит интересная работа, ведь у проектов очень разная тематика – организация досуга, сфера услуг, предприятия общественного питания, работа с детьми, выпечка хлеба и многое другое Объявление об итогах защиты состоится не позднее 10 октября.

Максимальный размер гранта составляет 1 миллион рублей. В 2019 году на поддержку молодежных бизнес-проектов направлено 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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