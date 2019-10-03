2019-10-03T08:50:30+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое водитель сбил двух пешеходов на «зебре»

Анна Полякова
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В Новом Уренгое водитель сбил двух пешеходов на «зебре» Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое водитель сбил двух пешеходов на «зебре» Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое под колеса автомобиля 2 октября попали два пешехода. ДТП случилось вечером на улице Сибирская. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель автомобиля «ЛАДА» не уступил дорогу людям, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он сбил двоих горожан. В результате ДТП они получили травмы различной степени тяжести.

Аналогичный случай произошел в 21.28 на улице Советская в селе Яр-Сале Ямальского района. Водитель иномарки допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу по «зебре». Человек получил травмирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмы получили 3 человека. С начала 2019 года в 3356 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 402 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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