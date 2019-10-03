В Тарко-Сале завершился сезон ремонта дорог

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-03T08:37:09+03:00

Все работы выполнены качественно и в срок

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В Тарко-Сале завершили ремонт улично-дорожной сети на пяти участках протяженностью более 2,5 километра, сообщили в администрации Пуровского района.

Ремонт дорог начался еще в мае. Дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, пешеходные переходы оборудовали сходниками для маломобильного населения. Завершились также работы по устройству ливневой канализации на участке Набережная Саргина – улица Геологов.

Для приведения дорожного хозяйства в соответствие требованиям еще в прошлом году в районе провели комплексную диагностику и оценку технического состояния улично-дорожной сети населенных пунктов.

- Все работы выполнены качественно и в срок. Теперь таркосалинцы смогут оценить качество дорог и тротуаров, - отметил главный инженер управления городского хозяйства Сергей Гоголин.

В Тарко-Сале Год, помимо ремонта дорог, открыли новую многофункциональную площадку по улице Труда, велодорожку в парке Прибрежном и благоустроили сорок семь дворов.

Напомним, 2019-й глава региона Дмитрий Артюхов провозгласил Годом благоустройства на Ямале, назвав одной из приоритетных задач создание современной транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, а также работы по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU