В Тарко-Сале завершился сезон ремонта дорог
В Тарко-Сале завершили ремонт улично-дорожной сети на пяти участках протяженностью более 2,5 километра, сообщили в администрации Пуровского района.
Ремонт дорог начался еще в мае. Дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, пешеходные переходы оборудовали сходниками для маломобильного населения. Завершились также работы по устройству ливневой канализации на участке Набережная Саргина – улица Геологов.
Для приведения дорожного хозяйства в соответствие требованиям еще в прошлом году в районе провели комплексную диагностику и оценку технического состояния улично-дорожной сети населенных пунктов.
- Все работы выполнены качественно и в срок. Теперь таркосалинцы смогут оценить качество дорог и тротуаров, - отметил главный инженер управления городского хозяйства Сергей Гоголин.
В Тарко-Сале Год, помимо ремонта дорог, открыли новую многофункциональную площадку по улице Труда, велодорожку в парке Прибрежном и благоустроили сорок семь дворов.
Напомним, 2019-й глава региона Дмитрий Артюхов провозгласил Годом благоустройства на Ямале, назвав одной из приоритетных задач создание современной транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, а также работы по благоустройству.
ИСТОЧНИК KP.RU