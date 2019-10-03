В селе Мужи появился свой флюоромобиль
Мужевская центральная районная больница пополнилась новым современным оборудованием. Медучреждение приобрело флюорографический подвижной кабинет. На базе КАМАЗа работает цифровой флюорограф.
Теперь медицинская услуга станет доступной. Флюоромобиль необходим для обследования жителей отдалённых и труднодоступных поселений района. Ранее пройти необходимые процедуры жители могли, только выехав в районный центр, или же им приходилось ожидать передвижную бригаду медиков из Салехарда. Обследование будет проводиться силами сотрудников Мужевской больницы на месте.
Как только установится зимняя дорога, медики совершат выезды к жителям сёл Азовы, Лопхари, Овгорт, деревень Казым-Мыс, Шурышкары, Питляр. Всего в течение года с помощью флюорографа на колёсах врачи планируют обследовать около двух тысяч человек.
Флюоромобиль куплен в рамках регионального проекта «Оказание первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», отмечают в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU