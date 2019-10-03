В селе Мужи появился свой флюоромобиль

СЕГОДНЯ 08:20 2019-10-03T08:24:21+03:00

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Мужевская центральная районная больница пополнилась новым современным оборудованием. Медучреждение приобрело флюорографический подвижной кабинет. На базе КАМАЗа работает цифровой флюорограф.

Теперь медицинская услуга станет доступной. Флюоромобиль необходим для обследования жителей отдалённых и труднодоступных поселений района. Ранее пройти необходимые процедуры жители могли, только выехав в районный центр, или же им приходилось ожидать передвижную бригаду медиков из Салехарда. Обследование будет проводиться силами сотрудников Мужевской больницы на месте.

Как только установится зимняя дорога, медики совершат выезды к жителям сёл Азовы, Лопхари, Овгорт, деревень Казым-Мыс, Шурышкары, Питляр. Всего в течение года с помощью флюорографа на колёсах врачи планируют обследовать около двух тысяч человек.

Флюоромобиль куплен в рамках регионального проекта «Оказание первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», отмечают в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU