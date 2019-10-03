В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве
45-летняя жительница Надыма стала жертвой мошенничества, пытаясь купить в интернете гладильный шкаф. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.
30 сентября в дежурной части она рассказала, что неизвестные сняли с принадлежащей ей банковской карты 27 811 рублей.
Выяснилось, что 7 сентября она нашла объявление о продаже гладильного шкафа. Чтобы купить его, она прошла по ссылке сайта, ввела данные своей банковской карты. Вот тогда-то и «ушли» ее деньги
Дозвониться до продавца товаров, указанных на сайте, женщина не смогла и обратилась за помощью к правоохранителям.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция призывает граждан не спешить переводить деньги либо предоставлять секретную информацию по личной банковской карте для оплаты товара, не убедившись в надежности продавца.
ИСТОЧНИК KP.RU