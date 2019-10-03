2019-10-03T06:40:39+03:00
Происшествия

В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничестве

Женщина ввела данные своей банковской карты на неизвестном ресурсе
Анна Полякова
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В Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничествеВ Надыме возбудили уголовное дело об интернет-мошенничествеФото: Ольга Крыльцова
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45-летняя жительница Надыма стала жертвой мошенничества, пытаясь купить в интернете гладильный шкаф. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

30 сентября в дежурной части она рассказала, что неизвестные сняли с принадлежащей ей банковской карты 27 811 рублей.

Выяснилось, что 7 сентября она нашла объявление о продаже гладильного шкафа. Чтобы купить его, она прошла по ссылке сайта, ввела данные своей банковской карты. Вот тогда-то и «ушли» ее деньги

Дозвониться до продавца товаров, указанных на сайте, женщина не смогла и обратилась за помощью к правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан не спешить переводить деньги либо предоставлять секретную информацию по личной банковской карте для оплаты товара, не убедившись в надежности продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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