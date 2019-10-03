2019-10-03T05:24:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 3 октября: незначительно потеплеет, но дожди не прекратятся

Температура воздуха + 7 ... +9 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 3 октября: незначительно потеплеет, но дожди не прекратятся Фото: yanao.ruПогода на Ямале 3 октября: незначительно потеплеет, но дожди не прекратятся Фото: yanao.ru
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В четверг, 3 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +7 градусов, переменная облачность, периодически - небольшой дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске +8 градусов, пасмурно, дождь разной интенсивность будет идти весь день. Ветер – юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое +9 градусов, пасмурно, дождь – утром и вечером. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно. Дождь прогнозируется во второй половине дня. Ветер – южный 3 м/с.

В Губкинском +9 градусов, пасмурно, дождь. Ветер – юго-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +9 градусов, пасмурно и дождливо. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В Муравленко + 8 градусов, пасмурно, дождь. Ветер преимущественно юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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