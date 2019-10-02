СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-02T16:03:14+03:00

Библиозорро и олененок Глаша ищут читающие трудовые коллективы в Тазовском Фото: tasu.ru

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В Тазовском проходят встречи команды Библиозорро с трудовыми коллективами района. Мероприятия организуют в рамках реализации окружного проекта «Ямал читает» по популяризации чтения среди жителей арктического региона.

Сотрудники центральной библиотеки районного центра вместе с олененком Глашей – символом проекта – посещают организации и учреждения района, где рассказывают об услугах библиотеки, заводят формуляр на новых пользователей или производят его перерегистрацию, выдают книги.

Если более половины трудового коллектива окажутся читателями библиотеки, экспертная комиссия выдает учреждению сертификат «Читающий коллектив» и наклейку «Одобрено Библиозорро».

В 2019 году такое одобрение уже получили коллективы районного Управления культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, Департамента социального развития Администрации района и краеведческого музея райцентра.

Кроме этого, каждый новый читатель библиотеки становится участником розыгрыша призов, который пройдет в конце года. Из призов – футболки с символикой проекта и сувенирная продукция, сообщили в администрации Тазовского района.

Напомним, проект «Ямал читает» реализуется во всех муниципалитетах округа с 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU