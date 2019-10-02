2019-10-02T15:19:48+03:00
Общество

На Ямале семья из снесенного дома два года не могла получить новое жилье

Администрацию Нового Уренгоя обязали обеспечить "бездомных" жилыми квадратами
Анна Полякова
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На Ямале семья из снесенного дома два года не могла получить новое жилье Фото: prokyanao.ruНа Ямале семья из снесенного дома два года не могла получить новое жилье Фото: prokyanao.ru
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Старый дом снесли, а новым жильем не обеспечили. Многодетная семья из Нового Уренгоя 2 года боролась за свои права, пока не вмешалась прокуратура.

Выяснилось, что семьи с тремя несовершеннолетними детьми на основании договора социального найма проживала в жилом доме, который в 2011 году был признан аварийным и подлежащим сносу. С 1995 года семья поставлена на учет в органах местного самоуправления как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, сообщает прокуратура ЯНАО.

В 2017 году дом был снесен, однако другое жилое помещение взамен аварийного семье предоставлено не было.

Тогда прокурор города обратился в суд с иском к администрации г.Новый Уренгой, требуя предоставить заявителю и членам её семьи жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке.

В результате администрацию города обязали предоставить жилье, соответствующее санитарным и иным требованиям площадью не менее 84,7 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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