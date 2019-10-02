В Пуровском районе охрану шести школ доверили сторожам
В Пуровском районе учащихся не обеспечили надежной охраной. Эти обязанности возложили на простых сторожей, не имеющих специальных познаний и лицензии на осуществление такой деятельности.
Нарушение требований закона в сфере противодействия терроризму и безопасности образовательного процесса сотрудники прокуратуры во время проверки выявили в шести школах.
В суд тут же ушли исковые заявления о возложении на образовательные учреждения обязанности обеспечить их охрану силами охранных организаций.
После этого все образовательные организации исправили недочеты и с частными охранными организациями заключили соответствующие договоры, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU