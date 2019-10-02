2019-10-02T14:48:33+03:00
Происшествия

В Пуровском районе охрану шести школ доверили сторожам

Прокуратура потребовала нанять специалистов
Анна Полякова
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В Пуровском районе охрану шести школ доверили сторожам Фото: открытые источникиВ Пуровском районе охрану шести школ доверили сторожам Фото: открытые источники
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В Пуровском районе учащихся не обеспечили надежной охраной. Эти обязанности возложили на простых сторожей, не имеющих специальных познаний и лицензии на осуществление такой деятельности.

Нарушение требований закона в сфере противодействия терроризму и безопасности образовательного процесса сотрудники прокуратуры во время проверки выявили в шести школах.

В суд тут же ушли исковые заявления о возложении на образовательные учреждения обязанности обеспечить их охрану силами охранных организаций.

После этого все образовательные организации исправили недочеты и с частными охранными организациями заключили соответствующие договоры, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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