2019-10-02T14:33:20+03:00
Общество

Из Нового Уренгоя открываются новые рейсы в Москву и Сабетту

Все рейсы будут выполняться на воздушных судах вместимостью 100 человек
Анна Полякова
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Из Нового Уренгоя открываются новые рейсы в Москву и Сабетту Фото: yanao.ruИз Нового Уренгоя открываются новые рейсы в Москву и Сабетту Фото: yanao.ru
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Авиакомпания «ИрАэро» займется перевозкой пассажиров из Нового Уренгоя в московский аэропорт Внуково и Сабетту. Как сообщили в правительстве ЯНАО, вылеты в столицу стартуют с 6 ноября и будут осуществляться три раза в неделю – по средам, пятницам, воскресеньям в 18.00, обратно – в 01.55 по понедельникам и четвергам и в 02.50 по субботам. Время в пути составит 3,5 часа.

Перелеты в Сабетту и обратно для доставки вахтового персонала авиакомпания намерена совершать ежедневно, кроме воскресенья. Вылеты, планируются с 27 октября. Время в пути – 1 час 10 минут.

Все рейсы авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять на воздушных судах вместимостью 100 человек. Для того, чтобы обеспечить регулярность полетов, перевозчик разместит борт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на постоянное базирование в аэропорту Нового Уренгоя.

Продажа билетов на регулярные рейсы авиакомпании открыта на весь осенне-зимний сезон. Приобрести их можно на сайте перевозчика, а также в городских авиакассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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