2019-10-02T14:21:08+03:00
Общество

В Лабытнанги появился первый претендент на должность градоначальника

Документы на конкурс подал Евгений Сорокин
Анна Полякова
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В Лабытнанги появился первый претендент на должность градоначальника Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги появился первый претендент на должность градоначальника Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги 2 октября появился первый претендент на замещение должности главы муниципального образования. Документы на конкурс по отбору кандидатур на эту должность подал заместитель начальника УЖКХ и транспорта администрации города 35-летний Евгений Сорокин.

Как сообщили в мэрии, он коренной житель Лабытнанги, имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». Свои профессиональные навыки как юрист и руководитель оттачивал в организациях различных форм собственности города и в Салехарде. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, приём документов на конкурс продлится по 8 октября. Сначала комиссия рассмотрит документы конкурсантов на соответствие требованиям конкурса, далее – в формате собеседования оценит профессиональные и личностные качества потенциальных градоначальников. Избрание главы муниципального образования состоится на заседании Гордумы 14 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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