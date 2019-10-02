2019-10-02T13:39:11+03:00
Происшествия

В Тарко-Сале поймали мужчину, скрывавшегося после убийства родственника

Во время ссоры ямалец пырнул ножом оппонента
Анна Полякова
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В Тарко-Сале поймали мужчину, скрывавшегося после убийства родственника Фото: pixabay.comВ Тарко-Сале поймали мужчину, скрывавшегося после убийства родственника Фото: pixabay.com
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В Тарко-Сале мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Расправу над родственником он учинил 29 сентября 2019 года. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

На данный момент известно, что воскресным вечером он распивал спиртные напитки в компании родственников. В какой-то момент между ним и одним из участников посиделок произошла ссора.

Гость схватил нож и два раза вонзил его в грудь оппоненту. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. А агрессор скрылся от сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее бегать на свободе ему удавалось не долго. Его местонахождение было установлено и сам он задержан.

Сейчас, как сообщает СУ СКР по ЯНАО, решается вопрос о применении к обвиняемому меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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