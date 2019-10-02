В отдалённых селах Ямала установят три модульные пекарни

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-02T13:15:02+03:00

Все они приобретены в рамках областной программы «Сотрудничество»

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В селе Белоярск Приуральского района уже испекли первые 500 кг хлеба на новой модульной пекарне. В активную эксплуатацию ее запустят в течение месяца, когда завершатся все производственные испытания. Старая сельская пекарня находилась в деревянном здании 70-х годов постройки с богатой историей: в свое время там располагалась первая поселковая администрация, затем – школа.

Площадь новой пекарни – 120 кв м, половина приходится на производственный цех с тестомесильной машиной, печами, весами. Пекарня оборудована системой внутреннего электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и системой микроклимата.

Хозяйственно-бытовой модуль включает помещение для персонала, душевую и туалетную комнаты. Кроме того, в здании пекарни есть и собственный торговый павильон.

Как рассказал начальник отдела развития сельского хозяйства регионального департамента АПК Андрей Ревнивых, в этом году для отдаленных поселков округа приобретено три модульные пекарни – помимо Белоярска новые объекты для производства хлеба появятся в селах Ныда и Красноселькуп. В Ныде запустить планируют в конце следующей недели. В Красноселькуп комплектующие пекарни доставить должны до 10 октября.

Все три объекта приобретены в рамках областной программы «Сотрудничество» и по своему устройству аналогичны. Разница – в мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU