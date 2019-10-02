Житель Тарко-Сале нашел телефон и украл с помощью него деньги

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-02T13:01:13+03:00

В полиции он признался, что мобильный выбросил после кражи

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Сотрудники пуровской полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. С заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что вечером 26 июля 2019 года она потеряла сотовый телефон, к которому была «привязана» банковская карта на ее имя.

На следующий день она обнаружила, что с ее карты кто-то перевел 8 000 рублей на неизвестный ей счет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Личность подозреваемого в совершении преступления установили сотрудники отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 21-летний житель города. В отделе полиции он во всем признался, после того, как осуществил перевод денег на своей счет, найденный телефон он выбросил.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU