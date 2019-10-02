Житель Тарко-Сале нашел телефон и украл с помощью него деньги
Сотрудники пуровской полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. С заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что вечером 26 июля 2019 года она потеряла сотовый телефон, к которому была «привязана» банковская карта на ее имя.
На следующий день она обнаружила, что с ее карты кто-то перевел 8 000 рублей на неизвестный ей счет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
Личность подозреваемого в совершении преступления установили сотрудники отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 21-летний житель города. В отделе полиции он во всем признался, после того, как осуществил перевод денег на своей счет, найденный телефон он выбросил.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU