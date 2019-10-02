2019-10-02T13:01:13+03:00
Происшествия

Житель Тарко-Сале нашел телефон и украл с помощью него деньги

В полиции он признался, что мобильный выбросил после кражи
Анна Полякова
Поделиться:
Житель Тарко-Сале нашел телефон и украл с помощью него деньги Фото: pixabay.comЖитель Тарко-Сале нашел телефон и украл с помощью него деньги Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сотрудники пуровской полиции задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты. С заявлением обратилась местная жительница, которая рассказала, что вечером 26 июля 2019 года она потеряла сотовый телефон, к которому была «привязана» банковская карта на ее имя.

На следующий день она обнаружила, что с ее карты кто-то перевел 8 000 рублей на неизвестный ей счет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Личность подозреваемого в совершении преступления установили сотрудники отдела уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 21-летний житель города. В отделе полиции он во всем признался, после того, как осуществил перевод денег на своей счет, найденный телефон он выбросил.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, расследование уголовного дела продолжается, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пуровском районе охрану шести школ доверили сторожам
Из Нового Уренгоя открываются новые рейсы в Москву и Сабетту
В Лабытнанги появился первый претендент на должность градоначальника
В Тарко-Сале поймали мужчину, скрывавшегося после убийства родственника
В отдалённых селах Ямала установят три модульные пекарни
В Надымском районе открыли две парковые зоны
Пуровчанин, продававший детские вещи в интернете, нарвался на мошенника
В Надыме на карантин по пневмонии закрыли школу
Перепись населения на Ямале будет проходить с отступлениями от общей схемы
В Надыме судят насильника, нашедшего жертву в ночном кафе
В Салехарде установили больше ста новых контейнерных площадок
Глава Ямала пообщался с педагогами региона
Ямальские спасатели эвакуировали машину рыбака, которая увязла в грязи
В Тарко-Сале открывается виртуальный концертный зал
ДТП в Ноябрьске: дорогу не поделили иномарка и «Лада»
Девятнадцатилетнего новоуренгойца обвиняют в интиме со школьницей
В Ноябрьске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
На ямальской трассе в перевернулся автомобиль
На участке Салехард – Аэропорт проезд открыли досрочно
Погода на Ямале 2 октября: повсеместно пройдут дожди
Новоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба»
На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человек