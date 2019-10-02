В Надымском районе открыли две парковые зоны

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-02T12:02:38+03:00

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В поселках Приозёрном и Лонгъюгане 1 октябре торжественно открылись новые парковые зоны. В честь открытия объектов на протяжении всего дня здесь проходили праздничные мероприятия, концерты и игры для детей. Участие в них приняли глава Надымского района Леонид Дяченко и представитель губернатора Ямала Дмитрий Кожухов.

Парковая зона в Лонгъюгане теперь считается одной из лучших в Надымском районе. Здесь будет комфортно и летом, и зимой. Мост-арка, амфитеатр, фонтан, интересные скульптуры в виде животных и сказочных персонажей, светодиодные деревья и уютные беседки.

Главная особенность новой парковой зоны Приозёрного – роллердром. Включить его в проект просили сами жители поселка. Кроме этого, парк украшают велодорожки, тротуары из брусчатки, беседки, лавочки, скульптуры. В центре общественной территории установлен светодиодный фонтан.

Новые территории станут центром притяжения для всех возрастных групп: детей, взрослых, пожилых людей. Также проектировщики позаботились о беспрепятственном передвижении инвалидом, сообщает администрация Надымского района.

По словам Леонида Дяченко, работа по развитию общественных территорий в Надымском районе будет продолжена и в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU