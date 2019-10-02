2019-10-02T11:49:09+03:00
Происшествия

Пуровчанин, продававший детские вещи в интернете, нарвался на мошенника

Аферист выманил у него больше 200 тысяч рублей
Анна Полякова
Поделиться:
Пуровчанин, продававший детские вещи в интернете, нарвался на мошенникаПуровчанин, продававший детские вещи в интернете, нарвался на мошенникаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Пуровском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 218 тысяч рублей ушли, когда доверчивый ямалец сообщил всю секретную информацию аферисту.

Позже в полиции он рассказал, как попался на уловку мошенника, о которой знал раньше из СМИ. Выяснилось, что на одном из сайтов он разместил объявление о продаже детских вещей (коляски, столика для кормления). Вечером 29 сентября ему позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести все вещи. Деньги за покупку он обещал перевести на банковскую карту продавца.

Пуровчанин был уверен, что общается с потенциальным покупателем, и сообщил ему персональные данные своей банковской карты, после чего произошло списание 218 000 рублей. В полиции он сообщил, что о существующей схеме обмана слышал, но не предполагал, что сам с этим столкнется.

Теперь полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надымском районе открыли две парковые зоны
В Надыме на карантин по пневмонии закрыли школу
Перепись населения на Ямале будет проходить с отступлениями от общей схемы
В Надыме судят насильника, нашедшего жертву в ночном кафе
В Салехарде установили больше ста новых контейнерных площадок
Глава Ямала пообщался с педагогами региона
Ямальские спасатели эвакуировали машину рыбака, которая увязла в грязи
В Тарко-Сале открывается виртуальный концертный зал
ДТП в Ноябрьске: дорогу не поделили иномарка и «Лада»
Девятнадцатилетнего новоуренгойца обвиняют в интиме со школьницей
В Ноябрьске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
На ямальской трассе в перевернулся автомобиль
На участке Салехард – Аэропорт проезд открыли досрочно
Погода на Ямале 2 октября: повсеместно пройдут дожди
Новоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба»
На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человек