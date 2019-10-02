Пуровчанин, продававший детские вещи в интернете, нарвался на мошенника

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-02T11:49:09+03:00

Аферист выманил у него больше 200 тысяч рублей

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 218 тысяч рублей ушли, когда доверчивый ямалец сообщил всю секретную информацию аферисту.

Позже в полиции он рассказал, как попался на уловку мошенника, о которой знал раньше из СМИ. Выяснилось, что на одном из сайтов он разместил объявление о продаже детских вещей (коляски, столика для кормления). Вечером 29 сентября ему позвонил неизвестный и сообщил, что хочет приобрести все вещи. Деньги за покупку он обещал перевести на банковскую карту продавца.

Пуровчанин был уверен, что общается с потенциальным покупателем, и сообщил ему персональные данные своей банковской карты, после чего произошло списание 218 000 рублей. В полиции он сообщил, что о существующей схеме обмана слышал, но не предполагал, что сам с этим столкнется.

Теперь полицейские устанавливают личность причастного к совершению преступления, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU