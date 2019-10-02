СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-02T11:32:36+03:00

В Надыме на карантин по пневмонии закрыли школу Фото: Ольга Крыльцова

Все запланированные культурно-массовые мероприятия также отменены

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В школе №3 города Надым объявлен карантин. Занятия приостановлены с 1 октября. Постановлением главного государственного санитарного врача по Надымскому району школа на десять дней будет закрыта.

Как сообщает администрация Надымского района, связано это с четырьмя случаями заболевания внебольничной пневмонии. Чтобы предотвратить распространение болезни, в школьных помещениях проводится дезинфекция. Все запланированные ранее культурно-массовые мероприятия также отменены.

Тем не менее, учебный процесс остановлен не будет. Преподаватели подготовили все необходимые материалы, составили планы занятий для учащихся с использованием системы «Сетевой город. Образование».

Школьники продолжат выполнять задания, весь необходимый материал будут изучать дистанционно, а после завершения всех профилактических мероприятий закрепят знания под руководством педагогов.

В других школах Надыма и района учебный процесс продолжается в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU