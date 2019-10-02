В Надыме судят насильника, нашедшего жертву в ночном кафе
В Надыме перед судом предстанет 21-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании. Уголовное дело завершено и ушло в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
По данным следствия, ночью 26 июня 38-летняя горожанка познакомилась с мужчиной в одном из кафе. Ухажер пригласил ее к себе домой. Женщина согласилась побывать в гостях нового знакомого. Они выпили, после этого парень набросился на даму и изнасиловал ее.
Как отметили в региональном ведомстве, следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих его вину, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU