2019-10-02T10:24:30+03:00
Происшествия

В Надыме судят насильника, нашедшего жертву в ночном кафе

Женщина согласилась на предложение ухажёра погостить
Анна Полякова
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В Надыме судят насильника, нашедшего жертву в ночном кафеВ Надыме судят насильника, нашедшего жертву в ночном кафеФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме перед судом предстанет 21-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании. Уголовное дело завершено и ушло в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, ночью 26 июня 38-летняя горожанка познакомилась с мужчиной в одном из кафе. Ухажер пригласил ее к себе домой. Женщина согласилась побывать в гостях нового знакомого. Они выпили, после этого парень набросился на даму и изнасиловал ее.

Как отметили в региональном ведомстве, следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих его вину, поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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