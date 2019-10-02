2019-10-02T10:10:56+03:00
Общество

В Салехарде установили больше ста новых контейнерных площадок

Места для сбора ТКО благоустраивают в рамках «Формирования комфортной городской среды»
Анна Полякова
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В Салехарде установили больше ста новых контейнерных площадок Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде установили больше ста новых контейнерных площадок Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде появилось 108 новых контейнерных площадок. Работу по созданию специальных благоустроенных мест для накопления твердых коммунальных отходов администрация ямальской столицы проводит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как уточнили в мэрии, финансирование поступает из средств окружного и городского бюджетов. По результатам торгов, муниципальный контракт на создание 108 площадок накопления ТКО заключен в августе с предприятием «Авето».

- В настоящее время работы завершены, все площадки установлены и окрашены, - подчеркнули в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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