В Салехарде установили больше ста новых контейнерных площадок
В Салехарде появилось 108 новых контейнерных площадок. Работу по созданию специальных благоустроенных мест для накопления твердых коммунальных отходов администрация ямальской столицы проводит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как уточнили в мэрии, финансирование поступает из средств окружного и городского бюджетов. По результатам торгов, муниципальный контракт на создание 108 площадок накопления ТКО заключен в августе с предприятием «Авето».
- В настоящее время работы завершены, все площадки установлены и окрашены, - подчеркнули в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU