2019-10-02T09:32:54+03:00
Общество

Глава Ямала пообщался с педагогами региона

Учителя выступили с рядом предложений, которые губернатор одобрил
Анна Полякова
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Глава Ямала пообщался с педагогами региона Фото: yanao.ruГлава Ямала пообщался с педагогами региона Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 1 октября в Салехарде встретился с педагогами округа, ученики которых демонстрируют высокие результаты в соревнованиях всероссийского и международного уровней. Это школьники, которые набирают 100 баллов по предметам ЕГЭ.

Учителя выступили с рядом предложений, которые глава региона одобрил. Так, например, расходы на поездки талантливых детей на конкурсы и соревнования будут компенсировать, чтобы дети, из экономии не упускали свой шанс блеснуть знаниями.

- Это просто нам надо брать на себя, вот и все. У нас осенью будет ряд бюджетных совещаний в преддверии следующего года, подумаем над тем, чтобы компенсировать затраты по основным выездным мероприятиям для учащихся округа. Однако важно правильно распорядиться тем ресурсом, - сказал губернатор.

Так же Дмитрий Артюхов поддержал идею учителя биологии из Ноябрьска Ольги Сурковой. Она предложила разработать единую форму для ямальских школьников, участвующих в олимпиадах. Красивая брендированная форма укрепит командный дух ребят, даст им положительный заряд на победу.

В завершение встречи и в преддверии Дня учителя губернатор Ямала вручил награды педагогам региона за достижения в профессиональной деятельности.

К слову, с 2020 года на Ямале вводится новая мера поддержки. Педагоги будут получать премии за достижения учеников: 300 тысяч рублей – за победу на Всероссийской олимпиаде, 150 тысяч – за призовое место. Аналогичные суммы получат и сами школьники, уточнили в правительстве ЯНАО.

В ближайшие годы в регионе планируется построить 23 новые школы. Самые крупные из них появятся в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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