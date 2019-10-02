Ямальские спасатели эвакуировали машину рыбака, которая увязла в грязи
Сотрудники «Ямалспаса» пришли на выручку рыбаку в Пуровском районе, который не смог самостоятельно выбраться из вязкой грязи на дороге. Как сообщили в региональном ведомстве, мужчина ехал на рыбалку на озеро Теслятотяй. Однако до места назначения он так и не добрался. Автомобиль застрял в луже. Рыбак понял, что самостоятельно выбраться не сможет и вызвал помощь.
- Работу по поиску и эвакуации гражданина провели спасателями ГКУ Ямалспас в Пуровском районе. В ходе работы пострадавший был обнаружен и сопровожден в город Ноябрьск, - сообщили в управлении.
За прошедшую неделю филиалы «Ямалспаса» 16 раз выезжали на аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU