Ямальские спасатели эвакуировали машину рыбака, которая увязла в грязи

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-02T09:17:53+03:00

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Сотрудники «Ямалспаса» пришли на выручку рыбаку в Пуровском районе, который не смог самостоятельно выбраться из вязкой грязи на дороге. Как сообщили в региональном ведомстве, мужчина ехал на рыбалку на озеро Теслятотяй. Однако до места назначения он так и не добрался. Автомобиль застрял в луже. Рыбак понял, что самостоятельно выбраться не сможет и вызвал помощь.

- Работу по поиску и эвакуации гражданина провели спасателями ГКУ Ямалспас в Пуровском районе. В ходе работы пострадавший был обнаружен и сопровожден в город Ноябрьск, - сообщили в управлении.

За прошедшую неделю филиалы «Ямалспаса» 16 раз выезжали на аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU