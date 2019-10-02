В Тарко-Сале открывается виртуальный концертный зал

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-02T08:56:45+03:00

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Таркосалинская детская школа искусств имени Дунаевского 2 октября презентует новый виртуальный концертный зал. Его цель - помочь с помощью современных технологий получить доступ к шедеврам мирового классического искусства самым разным целевым аудиториям.

Зал появился благодаря победе проекта ДШИ в конкурсном отборе на соискание Гранта главы Пуровского района.

Приобретенное оборудование установили на третьем этаже в видеозале с 52-мя мягкими посадочными местами. Прежде всего, он будет работать для школьников, детей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей.

Здесь организуют показ концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, живые выступления артистов и творческих коллективов.

Напомним, 29 ноября 2014 года во Всероссийском виртуальном концертном зале состоялась первая трансляция из концертного зала им. Чайковского. Поклонники классики сразу в 30 регионах страны смогли одновременно услышать концерт солиста Московской филармонии Дениса Мацуева.

ИСТОЧНИК KP.RU