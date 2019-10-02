В Тарко-Сале открывается виртуальный концертный зал
Таркосалинская детская школа искусств имени Дунаевского 2 октября презентует новый виртуальный концертный зал. Его цель - помочь с помощью современных технологий получить доступ к шедеврам мирового классического искусства самым разным целевым аудиториям.
Зал появился благодаря победе проекта ДШИ в конкурсном отборе на соискание Гранта главы Пуровского района.
Приобретенное оборудование установили на третьем этаже в видеозале с 52-мя мягкими посадочными местами. Прежде всего, он будет работать для школьников, детей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей.
Здесь организуют показ концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, живые выступления артистов и творческих коллективов.
Напомним, 29 ноября 2014 года во Всероссийском виртуальном концертном зале состоялась первая трансляция из концертного зала им. Чайковского. Поклонники классики сразу в 30 регионах страны смогли одновременно услышать концерт солиста Московской филармонии Дениса Мацуева.
ИСТОЧНИК KP.RU