2019-10-02T08:42:04+03:00
Происшествия

ДТП в Ноябрьске: дорогу не поделили иномарка и «Лада»

Травмы получил пассажир отечественного автомобиля
Анна Полякова
Поделиться:
ДТП в Ноябрьске: дорогу не поделили иномарка и «Лада» Фото: Госавтоинспекция ЯмалаДТП в Ноябрьске: дорогу не поделили иномарка и «Лада» Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Ноябрьске на улице Ленина иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Авария произошла в 08.20 1 октября. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля НYUNDАI при повороте налево вне перекрестка столкнулся в LADA. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пассажир машины отечественного автопрома.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано четырнадцать ДТП, в результате которых травмировано четыре человека. С начала 2019 года в 3345 зарегистрированных ДТП шестнадцать человек погибли и 396 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24