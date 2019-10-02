ДТП в Ноябрьске: дорогу не поделили иномарка и «Лада»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-02T08:42:04+03:00

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В Ноябрьске на улице Ленина иномарка не уступила дорогу отечественному автомобилю. Авария произошла в 08.20 1 октября. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля НYUNDАI при повороте налево вне перекрестка столкнулся в LADA. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пассажир машины отечественного автопрома.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано четырнадцать ДТП, в результате которых травмировано четыре человека. С начала 2019 года в 3345 зарегистрированных ДТП шестнадцать человек погибли и 396 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU