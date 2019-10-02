Девятнадцатилетнего новоуренгойца обвиняют в интиме со школьницей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-02T08:28:15+03:00

У девочки начались проблемы со здоровьем и психикой

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В Новом Уренгое 19-летнего парня подозревается в интимных отношениях с юной горожанкой, не достигшей 16-летнего возраста. На юношу завели уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, мужчина 2000 года рождения прекрасно знал о возрасте подруги. Тем не менее, его это не остановило, и он вступил с несовершеннолетней в интимную связь. В результате слишком близких отношений у девочки нарушено нормальное физическое и психологическое развитие, констатировали специалисты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU