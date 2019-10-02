В Ноябрьске открылся Центр амбулаторной онкологической помощи

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-02T08:00:27+03:00

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На базе ноябрьской больницы начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи. Здесь пять специалистов-онкологов будут проводить раннюю диагностику, скрининги, небольшие инвазивные операции.

Это еще не все, как сообщает правительство ЯНАО, врачи могут заниматься и химиотерапевтическим лечением. Для этого в Центре предполагается дневное размещение. При необходимости пациентов направят в другие учреждения – онкологические диспансеры или клиники.

Кроме того, врачи будут вести и просветительскую работу. Предполагается, что сотрудники центра будут рассказывать северянам о необходимости обследований и, в случае постановки диагноза, незамедлительного лечения, поскольку многие виды рака, выявленные на ранней стадии, сегодня успешно лечатся.

- Активная выявляемость онкозаболеваний на первой и второй стадии выросла в два раза. Надеюсь, что открытие такого центра еще больше увеличит этот процент и основная масса будет выявляться на первой и второй стадии, - главный врач ЦГБ Ноябрьска Олег Шалаев.

К слову, в Ноябрьске сегодня на учёте у врачей находится около двух тысяч жителей с онкологическими заболеваниями. За прошлый год такой диагноз поставили более чем 200 горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU