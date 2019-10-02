2019-10-02T07:47:25+03:00
Происшествия

На ямальской трассе в перевернулся автомобиль

В аварии пострадали водитель и пассажир
Анна Полякова
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На ямальской трассе в перевернулся автомобиль Фото: 89.mchs.gov.ruНа ямальской трассе в перевернулся автомобиль Фото: 89.mchs.gov.ru
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На 2 километре автодороги «Подъезд к п. Лимбяяха» в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 1октября в 20.50. На ямальской трассе перевернулся автомобиль Нива Шевроле. Как сообщает Госавтоинспекция, ЯНАО, водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия. В результате он не справился с управлением. В результате ДТП, травмированы водитель и пассажир.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП в результате которых травмировано 4 человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3345 зарегистрированных ДТП, 16 человек погибли и 396 травмированы, в их числе 51 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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