На участке Салехард – Аэропорт проезд открыли досрочно

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-02T06:23:35+03:00

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На Ямале после капремонта 1 октября досрочно открыли проезд для автомобилей на участке трассы Салехард – Аэропорт. Напомним, подрядчик приступил к работам в июле, и по контракту должен был завершить их к 31 октября. Это один из 14 отрезков дороги, на которых в этом году провели работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как заявил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, этот участок дороги стал качественно другим и может считаться примером того, какие дороги мы будем строить и дальше.

Километровый участок разобрали до основания и создали заново. Его устроили так, чтобы не допустить сезонного оттаивания, а соответственно и просадок насыпи. Кроме того,установили экономичные светодиодные светильники. До конца октября на участке Салехард – Аэропорт появится и современная дорожная метеостанция, которая обеспечит полный комплекс данных о погоде.

На открытии проезда также присутствовали представители общественной палаты Ямала, которые с самого начала наблюдали за ходом работ. По мнению экспертов, такой комплексный подход к капремонту на участке Салехард-Аэропорт позволит решить сразу несколько важных задач, в том числе обозначенных рамками нацпроекта: к 2024 году на Ямале должна существенно увеличиться доля дорог, соответствующих нормативам, а число мест концентрации ДТП – вдвое уменьшиться.

- До 2022 года на автомагистралях Ямала планируется установить три автоматических пункта весогабаритного контроля, которые позволят решить проблему сохранности дорог и увеличить их межремонтные сроки, - отметил первый заместитель главы региона.

Алексей Ситников уточнил, что до 2022 года на дорогах Ямала также внедрят интеллектуальную транспортную систему, которая будет фиксировать скоростной режим.

В рамках нацпроекта в 2019 году работы проводятся на участках автодорог регионального и межмуниципального значения протяжённостью 89,9 км. Всего 14 участков. На сегодняшний день работы полностью завершены на половине объектов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU