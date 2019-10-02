2019-10-02T05:19:33+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 октября: повсеместно пройдут дожди

Температура воздуха +4 ... +7 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 2 октября: повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 2 октября: повсеместно пройдут дожди Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В среду, 2 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +6 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, который к ночи усилится. Ветер – южных направлений 5 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер – юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день. Ветер – южный 5 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – южный 4 м/с.

В Губкинском +4 градуса, пасмурно, вечером пойдет дождь. Ветер – юго-западный 2 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В Муравленко + 7 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 6 м/с.

В Лабытнанги +6 градуса, пасмурно. К вечеру потеплеет до +8 и начнется дождь. Ветер юго-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба»
На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человек
Губернатору Ямала презентовали новое здание госархива
Грандиозное турне волейболистов «Факела» завершилось в Салехарде
Ноябрьским семьям в статусе «36+» вручили жилищные сертификаты
Ямал определил самые эффективные муниципалитеты
Переправу через Пур на ночь закроют
Ноябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак
В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщиках
Легенда для учений: в Тазовском районе произошла авиакатастрофа вертолета
Ямальские архитекторы в Татарстане перенимают опыт развития городской среды
В Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту
В Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне
Врачи скорой помощи в Ноябрьске пересядут на новые автомобили
Ямальцы почтенного возраста отмечают День пожилого человека
Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг»
Ямальским автомобилистам советуют сменить резину, не дожидаясь снега
В Уренгое зажгли Вечный огонь в честь 75-летия Великой Победы
ДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал мужчина, перебегавший дорогу
На Ямале намерены снизить долю лесов, погибших от пожаров
Глава Ямала осмотрел новое оборудование в Салехардской окружной больнице
Погода на Ямале 1 октября: дожди при юго-западном ветре