Погода на Ямале 2 октября: повсеместно пройдут дожди
В среду, 2 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +6 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь, который к ночи усилится. Ветер – южных направлений 5 м/с.
В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер – юго-западный 6 м/с.
В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь будет идти весь день. Ветер – южный 5 м/с.
В Надыме +7 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – южный 4 м/с.
В Губкинском +4 градуса, пасмурно, вечером пойдет дождь. Ветер – юго-западный 2 м/с.
В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.
В Муравленко + 7 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – юго-западный 6 м/с.
В Лабытнанги +6 градуса, пасмурно. К вечеру потеплеет до +8 и начнется дождь. Ветер юго-восточный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU