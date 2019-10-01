2019-10-01T17:30:10+03:00
Общество

Новоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба»

Все предложения учтут при расширении его территории
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба» Фото: newurengoy.ruНовоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба» Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое на основе идей горожан разработана концепция обновлённого парка «Дружба». Голосование проходило на портале «Живем на Севере». В результате выяснились предпочтения горожан.

Предложения рассмотрели специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации города. Они оценили возможность реализации поступивших идей.

Горожане считают, что необходимо облагородить парковую зону, разбить дорожки в глубине парка, сделать хорошую детскую площадку, тропинки с увлекательными приключениями и веселыми испытаниями. Новоуренгойуам нужен велопарк и небольшой крытый фудкорт. Кроме того, поступило предложение оборудовать площадку для выгула собак. Как сообщили в администрации города, все эти предложения будут учтены при проведении комплексных работ по расширению территории парка вдоль улицы Подшибякина - южнее дворца спорта «Звездный». А вот идею замены памятного знака в мэрии не одобрили.

- Существующий памятный знак – является символическим знаком и заложен при основании парка. Его замена не целесообразна. Но и эту идею можно реализовать при проведении комплексных работ по расширению территории парка вдоль улицы Подшибякина, - отметили в управлении градостроительства и архитектуры администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человек
Губернатору Ямала презентовали новое здание госархива
Грандиозное турне волейболистов «Факела» завершилось в Салехарде
Ноябрьским семьям в статусе «36+» вручили жилищные сертификаты
Ямал определил самые эффективные муниципалитеты
Переправу через Пур на ночь закроют
Ноябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак
В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщиках
Легенда для учений: в Тазовском районе произошла авиакатастрофа вертолета
Ямальские архитекторы в Татарстане перенимают опыт развития городской среды
В Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту
В Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне
Врачи скорой помощи в Ноябрьске пересядут на новые автомобили
Ямальцы почтенного возраста отмечают День пожилого человека
Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг»
Ямальским автомобилистам советуют сменить резину, не дожидаясь снега
В Уренгое зажгли Вечный огонь в честь 75-летия Великой Победы
ДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал мужчина, перебегавший дорогу
На Ямале намерены снизить долю лесов, погибших от пожаров
Глава Ямала осмотрел новое оборудование в Салехардской окружной больнице
Погода на Ямале 1 октября: дожди при юго-западном ветре