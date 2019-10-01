Новоуренгойцы решили, каким будет обновленный парк «Дружба»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-01T17:30:10+03:00

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В Новом Уренгое на основе идей горожан разработана концепция обновлённого парка «Дружба». Голосование проходило на портале «Живем на Севере». В результате выяснились предпочтения горожан.

Предложения рассмотрели специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации города. Они оценили возможность реализации поступивших идей.

Горожане считают, что необходимо облагородить парковую зону, разбить дорожки в глубине парка, сделать хорошую детскую площадку, тропинки с увлекательными приключениями и веселыми испытаниями. Новоуренгойуам нужен велопарк и небольшой крытый фудкорт. Кроме того, поступило предложение оборудовать площадку для выгула собак. Как сообщили в администрации города, все эти предложения будут учтены при проведении комплексных работ по расширению территории парка вдоль улицы Подшибякина - южнее дворца спорта «Звездный». А вот идею замены памятного знака в мэрии не одобрили.

- Существующий памятный знак – является символическим знаком и заложен при основании парка. Его замена не целесообразна. Но и эту идею можно реализовать при проведении комплексных работ по расширению территории парка вдоль улицы Подшибякина, - отметили в управлении градостроительства и архитектуры администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU