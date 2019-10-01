2019-10-01T15:46:11+03:00
Общество

На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человек

Вирусов гриппа не зарегистрировано
Анна Полякова
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На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человекНа Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человекФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале за неделю в медучреждения с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 5813 человек. Как пояснили в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, показатель заболеваемости ниже порогового значения на 1,6% и составил 107,3 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 110 человек. Наибольшее количество попавших в больницу – это малыши до 2 лет- 47, почти в 2 раза меньше дошколят. Вирусов гриппа не зарегистрировано.

С диагнозом внебольничная пневмония обратились 104 человека. Госпитализировано 95 человек. В основном это люди 40-64 лет, чуть меньше школьников 7-14 лет. Отмечается, что в двух случаях заболевание протекает в тяжелой форме.

В предэпидемический сезон среди населения округа запланировано привить против гриппа 241 231 человека. Округом получено 50 880 доз вакцины для иммунизации детей и 56870 доз для взрослых. Это половина от планируемого объема поставок. Поставка второй партии вакцины ожидается в первой декаде октября.

По состоянию на 28 сентября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вакцинировано против гриппа 104 923 человека. Это 43,4% от плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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