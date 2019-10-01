2019-10-01T15:28:01+03:00
Общество

Губернатору Ямала презентовали новое здание госархива

Современное здание продлит жизнь документов
Анна Полякова
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Губернатору Ямала презентовали новое здание госархива Фото: yanao.ruГубернатору Ямала презентовали новое здание госархива Фото: yanao.ru
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Новое здание Госархива Ямала в Салехарде 1 октября в торжественно презентовали губернатору Дмитрию Артюхову. В событие приурочили к 85-летию Архивной службы ЯНАО. Оценить проведенную строителями и коллективом ведомства работу прибыл руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Он отметил, что за последние 30 лет новой России – это первое специализированное здание, которое построили выше 66 параллели за деньги местного бюджета.

Современное здание продлит жизнь документов Фото: yanao.ru

Современное здание продлит жизнь документов Фото: yanao.ru

Условия и возможности, которые дает коллективу Госархива ЯНАО и жителям региона переезд в новое здание, оценили во время подробной экскурсии. Отдельные помещения и современная аппаратура здесь предусмотрены для сканирования, копирования и реставрации документов. Аппарат микрофильмирования позволяет хранить копии самых ценных документов на пленке. Это значительно продлевает жизнь свидетельствам истории – до 500 лет. К тому же на пленке документы хранятся централизованно и компактно, что позволяет их надежно уберечь в самых разных ситуациях.

Глава региона и руководитель Росархива оценили и возможности для посетителей учреждения – библиотеку, выставочный и конференц-залы, просторный читальный зал, где в момент экскурсии уже занимались школьники.

Во время общения с ребятами Андрей Артизов предложил им подумать о том, чтобы не только изучать содержимое архива, но и самим пополнять фонды документами – проводить интервью с выдающимися ямальцами, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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