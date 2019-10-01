Грандиозное турне волейболистов «Факела» завершилось в Салехарде

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-01T14:59:31+03:00

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Новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» провёл масштабную социальную акцию - турне по городам Ямала. Спортсмены и тренеры преодолели более 1000 километров по приполярным просторам и порадовали мастер-классами юных волейболистов из пяти городов. Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск, Лабытнанги и Салехард.

Перед самым окончанием турне в гостиницу к волейболистам пришёл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он поздравил команду с выдающимся сезоном, пожелал удачи и поговорил о перспективах волейбола на Ямале.

Спортсмены передали в дар региону Кубок России по пляжному волейболу, медаль Чемпионата России и мяч с автографами всех тренеров и игроков. Теперь волейболисты новоуренгойской команды отправились готовиться ко второму туру предварительного этапа Кубка России, который пройдёт в Москве.

Напомним, поездка была организована для популяризации волейбола и здорового образа жизни, пояснили в пресс-службе клуба. Кроме именитых игроков, по Ямалу колесил весь тренерский штаб: Камилло Плачи, Мартин Бланко Коста, Франческо Кадеду, Роман Яковлев, а также врач, массажисты, статистик и другие сотрудники команды.

ИСТОЧНИК KP.RU