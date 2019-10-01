2019-10-01T14:41:24+03:00
Общество

Ноябрьским семьям в статусе «36+» вручили жилищные сертификаты

Теперь на Ямале существует новая действенная программа
Анна Полякова
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Ноябрьским семьям в статусе «36+» вручили жилищные сертификаты Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьским семьям в статусе «36+» вручили жилищные сертификаты Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске семьям в статусе «36+» временно исполняющий полномочия главы администрации Алексей Романов вручили шесть жилищных сертификатов. Финансовую поддержку от региона получили горожане, которые по возрасту уже не подходят под программу для молодых семей.

Напомним, проработать новый механизм оказания помощи ямальцам поручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Благодаря этой инициативе, теперь на Ямале существует новая действенная программа.

- Ранее условия были такими, что перешагнувшие порог 36+ были вынуждены покинуть программу. Теперь условия изменились, - отметил Алексей Романов. - Я надеюсь, что скоро ваши семьи выберут подходящее жилье. А я постараюсь к кому-нибудь из вас с подарком прийти на новоселье.

В сентябре в программу внесли изменения – теперь сертификат можно использовать не только на приобретение квартиры на первичном рынке, но и на покупку вторичного жилья и погашения ипотечного кредита. До конца года аналогичную выплату получат еще 29 семей Ноябрьска, пояснили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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