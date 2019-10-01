Ямал определил самые эффективные муниципалитеты

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-01T14:23:10+03:00

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На Ямале оценили работу органов местного самоуправления в 2018 году. В результате департамент экономики ЯНАО подготовил выявил из них самые эффективные. Лучшими признаны Новый Уренгой, Салехард, Ямальский и Красноселькупский районы.

Муниципалитеты оценивались по самым важным для граждан сферам – обеспеченности жильем, общим и дополнительным образованием, культурными и спортивными учреждениями, а также по состоянию строительства, энергосбережения и ЖКХ, пояснили в правительстве ЯНАО.

Также учитывались число субъектов малого и среднего предпринимательства, уровень инвестиций и удовлетворенность работой муниципальных администраций.

Кроме этого, мониторинг включает оценку удовлетворенности населения муниципального образования транспортным обслуживанием, качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальных услуг, тепло-, водо-, электро-, газоснабжением.

В этот раз учтены мнения более 11 тысяч жителей Ямала. Мониторинг ведется в ретроспективе 3-х лет, ключевое значение при оценке каждого показателя имеет динамика его изменения.

-Некоторые муниципалитеты добиваются заметных улучшений в показателях и опережают лидеров рейтинга, имеющих высокие, но не растущие показатели, – поясняет директор департамент экономики ЯНАО Светлана Гусева.

Экспертная комиссия региона по итогам мониторинга определяет требования к руководителям муниципальных образований, жители которых не удовлетворены качеством их работы в какой-либо сфере.

Отметим, что в 2018 году ямальцы лучше всего оценили организацию тепло- и электроснабжения – более 90% населения региона остались довольны качеством услуг. Менее всего граждане были удовлетворены качеством автомобильных дорог. Именно поэтому в округе в 2019 году были предприняты беспрецедентные меры и отремонтировано более 100 км муниципальных дорог. Это в два раза больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU