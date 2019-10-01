Переправу через Пур на ночь закроют

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-01T12:52:37+03:00

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На переправе через реку Пур проводятся регламентные работы. Об этом в понедельник, 1 октября сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

Местных жителей предупредили, что 2 октября с 20 часов до 06 часов утра 3 октября на переправе через реку Пур в районе поселка Уренгоя будут проводиться регламентные работы.

Уточняется, что в указанное время движение транспорта будет закрыто. О работе переправы можно узнать по телефону ООО "ЯмбургТранссервис": 8 (3494) 24-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU