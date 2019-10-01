2019-10-01T12:52:37+03:00
Общество

Переправу через Пур на ночь закроют

Местных жителей предупредили о регламентных работах
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На переправе через реку Пур проводятся регламентные работы. Об этом в понедельник, 1 октября сообщили в пресс-службе администрации Пуровского района.

Местных жителей предупредили, что 2 октября с 20 часов до 06 часов утра 3 октября на переправе через реку Пур в районе поселка Уренгоя будут проводиться регламентные работы.

Уточняется, что в указанное время движение транспорта будет закрыто. О работе переправы можно узнать по телефону ООО "ЯмбургТранссервис": 8 (3494) 24-41-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале за неделю ОРВИ заболело почти 6 тысяч человек
Губернатору Ямала презентовали новое здание госархива
Грандиозное турне волейболистов «Факела» завершилось в Салехарде
Ноябрьским семьям в статусе «36+» вручили жилищные сертификаты
Ямал определил самые эффективные муниципалитеты
Ноябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак
В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщиках
Легенда для учений: в Тазовском районе произошла авиакатастрофа вертолета
Ямальские архитекторы в Татарстане перенимают опыт развития городской среды
В Надыме обнародовали список автомобилей, которые мешают спецтранспорту
В Новом Уренгое стартовала Всероссийская тренировка по гражданской обороне
Врачи скорой помощи в Ноябрьске пересядут на новые автомобили
Ямальцы почтенного возраста отмечают День пожилого человека
Таркосалинцы высадили рябинки в парке «Северный очаг»
Ямальским автомобилистам советуют сменить резину, не дожидаясь снега
В Уренгое зажгли Вечный огонь в честь 75-летия Великой Победы
ДТП в Ноябрьске: под колеса легковушки попал мужчина, перебегавший дорогу
На Ямале намерены снизить долю лесов, погибших от пожаров
Глава Ямала осмотрел новое оборудование в Салехардской окружной больнице
Погода на Ямале 1 октября: дожди при юго-западном ветре