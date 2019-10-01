2019-10-01T12:34:50+03:00
Общество

Ноябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак

Озеленять территорию и следить за ней будут владельцы питомцев
Анна Полякова
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Ноябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак Фото: pixabay.comНоябряне поддержали проект обустройства площадки для выгула собак Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске на собрании жителей города обсудили проект - «Площадка для выгула собак». Его презентовали общественности.

Мероприятие состоялось в рамках городского проекта инициативного бюджетирования «РИТМ». Обустроить площадку предлагается в 8 микрорайоне, в районе ул. Магистральной, домов 121-123.

Предполагается, что на огороженной территории будут установлены скамейки для владельцев питомцев, тренажеры для занятий с четвероногими, здесь собаки смогут бегать без поводка и свободно играть. Помимо этого, инициатор идеи Виктор Фрунзе предложил предусмотреть на площадке миски с водой, а также стенды с дог-пакетами для утилизации отходов и урны.

По мнению Виктора Фрунзе, обустройство площадки поможет улучшить экологию территории, сделать дворы чистыми, а также избежать конфликтов соседей, связанных с выгулом собак. Озеленять площадку и следить за ней будут сами инициаторы и горожане, выгуливающие собак.

Проект жители поддержали единогласно. Предстоит заключение экспертной комиссии, голосование на портале «Живем на Севере» и вынесение на обсуждение городской конференции. В ней примут участие делегаты – по четыре человека от каждой инициативной группы, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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