СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-01T12:16:57+03:00

В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщиках Фото: Ольга Крыльцова

Трое его знакомых внесли почти четыре миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Салехарде в суд ушло дело незаконном привлечении средств дольщиков. Обвинение предъявлено директору ООО «СК «Галактика», сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным следствия, руководитель фирмы предложил своим знакомым вложить денежные средства в строительство многоквартирного жилого дома по улице Патрикеева в Салехарде. Срок сдачи дома был запланирован на декабрь 2017 года. Трое дольщиков внесли свыше 3,7 млн рублей.

Однако договоры участия в долевом строительстве с ними директор СК не зарегистрировал. Между тем, дом в эксплуатацию до сих пор не введен.

В апреле 2019 года уголовное дело прокуратура возвращала для производства дополнительного расследования, поскольку не были установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, пояснили в прокуратуре. После этого выявленные недостатки устранены.

За совершение такого преступления виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU