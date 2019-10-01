2019-10-01T12:16:57+03:00
Происшествия

В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщиках

Трое его знакомых внесли почти четыре миллиона рублей
Анна Полякова
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В Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщикахВ Салехарде судят бизнесмена по делу об обманутых дольщикахФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде в суд ушло дело незаконном привлечении средств дольщиков. Обвинение предъявлено директору ООО «СК «Галактика», сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным следствия, руководитель фирмы предложил своим знакомым вложить денежные средства в строительство многоквартирного жилого дома по улице Патрикеева в Салехарде. Срок сдачи дома был запланирован на декабрь 2017 года. Трое дольщиков внесли свыше 3,7 млн рублей.

Однако договоры участия в долевом строительстве с ними директор СК не зарегистрировал. Между тем, дом в эксплуатацию до сих пор не введен.

В апреле 2019 года уголовное дело прокуратура возвращала для производства дополнительного расследования, поскольку не были установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию, пояснили в прокуратуре. После этого выявленные недостатки устранены.

За совершение такого преступления виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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