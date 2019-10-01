СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-01T11:57:05+03:00

Легенда для учений: в Тазовском районе произошла авиакатастрофа вертолета Фото: tasu.ru

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Глава Тазовского района Василий Паршаков 1 октября провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Поводом стал сигнал о проведении Всероссийской штабной тренировки по ликвидации аварийной ситуации. Предположительной аварийной обстановкой стала авиакатастрофа вертолета Ми-8 на территории района с возгоранием фюзеляжа при посадке.

Начальник управления по делам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС администрации района Анатолий Луканин провел инструктаж действий каждого ответственного представителя структурных подразделений, пожарно-спасательных, медицинских и дорожных служб муниципалитета. Также напомнил о необходимости заполнения всей необходимой информации только через единую диспетчерскую службу ЕДДС.

По сигналу о предполагаемой аварийной ситуации на территории района введен режим ЧС и требует от ответственных структур незамедлительных действий по определению зоны эвакуации, организации временного размещения и питания для пострадавших, дополнительных авиарейсов, психологической помощи всем нуждающимся.

После заседания руководство района приняли участие в заседании комиссии по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЯНАО в режиме видеоконференцсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU